رئيس الوزراء ينقل تحيات الرئيس السيسي لـ أمير دولة قطر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، الذي تستضيفه العاصمة القطرية "الدوحة" يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للدور المُهم والريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في محيطها العالمي والإقليمي، في ضوء التطورات الحالية التي يشهدها الإقليم.

وفي غضون ذلك، أكد أمير دولة قطر أهمية التعاون المصري-القطري المُشترك وتكاتف البلدين الشقيقين في مواجهة التطورات الإقليمية الحالية.

كما أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرصه على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية.

وفي سياق متصل، أشار أمير دولة قطر إلى مقابلته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الماضي، على هامش انعقاد قمة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، حيث تباحثا حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى زيارة رئيس الوزراء القطري الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه الزيارة واستكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه أمير دولة قطر، ورغبة فخامته الجادة لتعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية المصرية-القطرية خلال المرحلة الأخيرة على شتى الأصعدة؛ السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار المشاورات مع فرق العمل من الحكومة القطرية لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى مصر نهاية شهر نوفمبر الماضي، مُعربًا عن تطلعه إلى تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها مع الجانب القطري في أقرب وقت ممكن.

واتفق "مدبولى" مع ما تم طرحه بشأن أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فى مختلف الملفات المطروحة على الساحة فى هذه المرحلة، بما يسهم فى تحقيق مصلحة البلدين.