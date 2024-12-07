ختام التصفيات الأولية لمسابقة "حفظ القرآن الكريم السنوية" بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، فعاليات التصفية الأولية لمسابقة (حفظ القرآن الكريم السنوية).

وقال الشيخ محروس شرف، مدير شئون القرآن الكريم، أن المسابقة انتهت من التصفيات الأولية، لتنتقل إلى التصفية الثانية، تمهيدًا للتصفية الثالثة والنهائية بقطاع المعاهد الأزهريّة.

و من جانبها أفادت المهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي، أنه بانتهاء هذه المرحلة من المسابقة يتم تفريغ الأجهزة، وحفظ التسجيلات استعدادًا لتسليمها، حيث يتم توثيق كافة فعاليات المسابقة صوتاً وصورة، لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين؛ فيما أفادت فاطمة محمد، القائم بعمل موجه عام القرآن الكريم، والمشرف على المسابقة، أن المسابقة استمرت لمدة عشرين يوماً، حيث انطلقت في 9 نوفمبر 2024، وانتهت في 5 ديسمبر 2024، بمشاركة إجمالية بلغت 2901 متسابقًا ومتسابقة.