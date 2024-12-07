حملة تفتيشية لبيطرى الدقهلية على الجزارين وثلاجات حفظ اللحوم.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية عن قيام حملة تفتيش على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم بمدينتي: المنصورة، وشربين بعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتور أحمد الشربينى، والدكتورة فاطمة أبو المعاطى أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر عينات: (دجاج، وأجزاء دجاج، ولحوم مجمدة، وكبدة بوزن 416 كجم)، بالإضافة إلى 3 محاضر سمك ماكاريل، وسواريديا، وسبيط، وجمبرى، ولحوم، ومفروم لحوم، وأجزاء دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى بإجمالي وزن 730 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ووما تزال الحملات مستمرة؛ للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضروره تكثيف الحملات على محلات الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم تحت إشراف الدكتور السيد الحسنين وكيل الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر، والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع على حسن، وكيل وزاره التموين بالدقهلية، والعميد خالد دويدار، مدير مباحث الدقهلية.



عينات دجاج



جانب من حملة بيطري المنصورة



جانب من الحملة التفتيشية