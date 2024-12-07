حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات بشكل دورى لإزالة الاشغالات بمراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالمرور على المحلات التجارية لمتابعة رخص المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حيث تم صدور 3 قرارات غلق إدارى بحى وسط المدينة ، كما قامت بإزالة كافة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة وذلك لتحسين حركة المرور والسير أمام المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، بإزالة كافة التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة منها ( شارع الثورة - ميدان النافورة ) لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

وفى ديرمواس، قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات والتعدى على حرم الطريق العام، مع التأكيد على الباعة بضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تكرار المخالفة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمتابعة رخص المحلات حيث تبين وجود منشآت تدار بدون ترخيص وتم إنذار 100محل عام بالمدينة والقرى التابعة للمركز للسير في إجراءات الترخيص.

وفى مركز بنى مزار قامت الوحدة المحلية بمتابعة الإشغالات بشوارع المدينة ورخص المحلات، حيث تم غلق 10 محلات وتحرير 7 محاضر إشغال طريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.