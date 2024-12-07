توزيع ألف كيلو لحوم للأسر الأولى بالرعاية بقرى الرياض في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نجحت جمعية الأورمان في توزيع 1000 كيلو لحوم على500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري الضبعة والحاج علي والرغامة والرياض وقريه 71 وابو ريا والنظارة وشمس الدين ومنشية ابوريه وأبو زهرة والبشاير وجادالله بمركز الرياض فى محافظة كفرالشيخ، تحت رعاية اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، وفى إطار حملة ( بلدك معاك )، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع اللحوم جاء لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة موضحًا أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

موضحًا ان الهدف من توزيع اللحوم توزيع اللحوم إدخال الفرحة وإسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة.

واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزع اللحوم تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.