اليوم السابع
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السبت، 07 ديسمبر 2024 09:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تقديم 89897 خدمة علاجية للمواطنين بدمياط خلال مبادرة بداية لبناء الإنسان

السبت، 07 ديسمبر 2024 09:13 م
تقديم 89897 خدمة علاجية للمواطنين بدمياط خلال مبادرة بداية لبناء الإنسان الفحوصات الطبية
دمياط معتز الشربيني

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حققت مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في محافظة دمياط خلال الأسبوع الماضي العديد من الإنجازات الهامة في المجال الصحي، وذلك بتنسيق ودعم  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط. شملت المبادرة :

الخدمات العلاجية: تم تقديم 89897 خدمة علاجية للمواطنين خلال مستشفيات مديرية الصحة.

الرعاية الصحية الأساسية: تم تقديم 74569 خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الأساسية، بما في ذلك خدمات المبادرات الرئاسية الصحية.

القوافل الطبية: تم إقامة قافلة طبية في قرية الركابية الجديدة مركز كفر البطيخ، قدمت خدماتها لـ 723 مواطن، وأخرى في عزبة العمدة مركز فارسكور، قدمت خدماتها لـ 1037 مواطن.

العمليات الجراحية: تم تنفيذ 132 عملية جراحية متنوعة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

التثقيف الصحي والتربية السكانية: تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لأكثر من 7980 مواطن.

التطعيم: تم تطعيم 11685 طفل وفقاً للجرعات المحددة والأعمار المناسبة.

وتواصل مديرية الصحة بدمياط جهودها لتقديم خدمات صحية متميزة ومتنوعة للمواطنين، لضمان توفير رعاية طبية شاملة ومتكاملة.







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القوافل الطبية

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