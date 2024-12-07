تعليم شمال سيناء تحتفل بتفوق طلابها فى مسابقة التعبير الفني

شمال سيناء ـ محمد حسين

أحتفلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بتفوق طلابها في مسابقة التعبير الفني للمرحلة الإبتدائية، والتي تم تنظيمها ضمن مسابقات الطفولة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار الاحتفاء بالمتميزين في الأنشطة الثقافية والفنية.

وحصلت الطالبة روميساء شادي محمد على المركز التاسع جمهوري في هذه المسابقة، بينما حصلت الطالبة سلمه نور صالح من مدرسة النور للمكفوفين على المركز العاشر جمهوري في مسابقة التعبير الفني الخاصة بالتربية الخاصة.

وأعرب حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير، وأشاد بإصرار وعزيمة الطالبتين. وقال: "إن تحقيق هذه المراكز المتقدمة في المسابقات على مستوى الجمهورية هو ثمرة جهود مخلصة من الطالبات، التي أظهرت قدراتهن الإبداعية في التعبير الفني. إن هذا التفوق لا يعكس فقط مهاراتهن الفنية، بل يعكس كذلك عزيمتهن وإصرارهن على تحقيق النجاح والتميز".

كما وجه وكيل الوزارة كلمة تحفيزية لجميع الطلاب المشاركين في الأنشطة المدرسية، مؤكدًا أن التفوق لا يقف عند حدود الدرجات الأكاديمية فقط، بل يمتد إلى القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر من خلال الفن، الذي يُعد وسيلة هامة لبناء الشخصية الإبداعية للطلاب.

وفي سياق آخر، كرّم حمزة رضوان جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء على مشاركتها الفعّالة في تدريب فرق الكشافة التي شاركت في مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري، والتي أسفرت عن فوز فرق الكشافة بـ الدرع الذهبي والمركز الأول جمهوري.

وأشاد بجهود الدكتور خليل إبراهيم، رئيس الجمعية، وجميع القائمين على تدريب الفرق، مثمنًا دورهم الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعكس التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة الكشفية في مدارس شمال سيناء.

وختم وكيل الوزارة حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لجميع المعلمين وأولياء الأمور على دعمهم المستمر وتشجيعهم للطلاب، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج المميزة.

