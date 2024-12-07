اليوم السابع
Ads
السبت، 07 ديسمبر 2024 05:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الغربية تنفذ مشروع تدريب لطلاب المدارس للتوعية من مخاطر الإنترنت

السبت، 07 ديسمبر 2024 04:56 م
تعليم الغربية تنفذ مشروع تدريب لطلاب المدارس للتوعية من مخاطر الإنترنت مشروع التدريب لطلاب المدارس للتوعية من مخاطر الإنترنت
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن، تدريب مشروع التوعية بالمواطنة الرقمية، وحماية الأطفال والمراهقين، من مخاطر الإنترنت.

تم تنفيذ التدريب بقاعة التطوير التكنولوجي بإدارة غرب المحلة التعليمية لـ25 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية.

يذكر أن المستهدف من  التدريب 1400 طالب وطالبة على مستوى الإدارات العشر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بواقع محاضرة واحدة يومياً، وتستهدف ورشة العمل جميع المراحل التعليمية، لاكساب الطلاب التعامل بإحترام مع الآخرين عبر الإنترنت، وتجنب النشر أو التعليق على أى محتوى سىء.







اخبار المحافظات

تعليم الغربية

مخاطر الانترنت

حماية الطفل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة