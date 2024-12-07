تعرف على استعداد تعليم بنى سويف لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والإعدادية

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولي التعليم، خطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2025/2024 لسنوات وصفوف النقل والشهادات العامة المحلية، والمقرر إجراؤها خلال يناير المقبل 2025، حيث يجرى حالياً إعداد جداول الامتحانات طبقاً للخطة الزمنية، تمهيداً لاعتمادها والإعلان عنها.

من جانبها، أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة، إلى أنه قدتم عقد اجتماع تحضيري مع موجهي عموم المواد الدراسية وفي بحضور سعيد ندا وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمديرية، وذلك لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وخلال الاجتماع، أكدت وكيل الوزارة بأن امتحانات الشهادة الاعدادية سوف يتم عقدها بنظام العام الماضي دون تغيير وحسب المواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات المتمثل في ( ورقة الأسئلة+ دفتر الإجابة) ، مشيرة إلى أنه يجري حالياً إعداد جداول الامتحانات طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التي تتزامن مع أيام الامتحانات مؤكدة على تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة التعليمية وبذل المزيد من الجهود لخروج الإمتحانات بالشكل المطلوب .

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، والتي تضمنت الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والديني، مع التأكيد على مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية، والتشديد على الحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان وعدم الخوض في أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة بذلك.