اليوم السابع: إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك

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توقيع الاتفاق خلال مباحثات الرئيس السيسى ورئيسة وزراء كوبنهاجن.. إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك.. التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين فى عدد من المجالات.. والرئيس: تفاهم مشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات ونقدر دعم الدنمارك للقاهرة للحفاظ على أمنها المائى ويجب تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية



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