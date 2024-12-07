اليوم السابع
Ads
السبت، 07 ديسمبر 2024 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الفئات المستفيدة من المعاشات الاستثنائية.. تعرف عليها

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:19 م
الفئات المستفيدة من المعاشات الاستثنائية.. تعرف عليها وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا  ،حيث عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول وتم الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة

  كما تضمنت عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين فى مجال العمل العام.

 







وزارة التضامن

هيئة التأمينات

المعاشات الاستثنائية

منح المعاشات الاستثنائية

شروط صرف المعاشات

طرق صرف المعاشات

موغد صرف المعاشات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة