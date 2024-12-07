اليوم السابع
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الفئات المستفيدة من المعاشات الاستثنائية.. إنفو جراف

السبت، 07 ديسمبر 2024 04:16 م
الفئات المستفيدة من المعاشات الاستثنائية.. إنفو جراف المعاشات الاستثنائية
كتب ـ مدحت وهبة

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يحظى ملف الحماية الاجمتاعية باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتم الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية .

 

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كما تضمنت عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين فى مجال العمل العام.

 







وزارة التضامن

هيئة التأمينات

المعاشات الاستثنائية

منح المعاشات الاستثنائية

شروط صرف المعاشات

طرق صرف المعاشات

موغد صرف المعاشات




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