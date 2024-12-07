اليوم السابع
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الرئيس السيسى: نتطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الدنمارك على المستوى البرلمانى

السبت، 07 ديسمبر 2024 11:30 ص
الرئيس السيسى: نتطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الدنمارك على المستوى البرلمانى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نتطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الدنمارك على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات والتجارب والخبرات والدروس المستفادة.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر البرلمان الدنماركى بقصر كريستيانسبورج، حيث يلتقى رئيس البرلمان الدنماركى.

وشارك الرئيس السيسى، مساء أمس الجمعة، في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وعبر الرئيس السيسى، عن خالص الشكر والعرفان، على الاستقبال الرفيع والضيافة المميزة، منذ لحظة وصوله إلى مملكة الدنمارك الصديقة، فى أول زيارة لرئيس مصرى إلى هذا البلد العريق.

 







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