اليوم السابع
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الرئيس السيسى: ناقشت مع رئيسة وزراء الدنمارك تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا

السبت، 07 ديسمبر 2024 04:26 م
الرئيس السيسى: ناقشت مع رئيسة وزراء الدنمارك تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تناولت أيضا الوضع في لبنان حيث رحبنا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان، وأكدنا أهمية أن ينعكس ذلك على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم "1701" وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: "شهدت مباحثاتنا أيضا، استعراض التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع فى كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية حيث كان هناك توافق فى الرؤى على ضرورة بذل كل الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية ومكافحة الإرهاب بها".

وتابع الرئيس السيسي فى نهاية كلمته: "مرة أخرى، أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتى لزيارة مملكة الدنمارك الصديقة وأتطلع للترحيب بكم فى مصر بما يسهم فى توطيد أواصر الصداقة الممتدة، التى تجمع شعبينا وبلدينا".







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