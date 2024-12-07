اليوم السابع
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الرئيس السيسى: مصر دولة تؤمن بالديمقراطية ولديها تقاليد برلمانية راسخة وعريقة

السبت، 07 ديسمبر 2024 11:29 ص
الرئيس السيسى: مصر دولة تؤمن بالديمقراطية ولديها تقاليد برلمانية راسخة وعريقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعاون المثمر بين البرلمانين المصري والدنماركي سيكون له دور محوري في دعم هذه الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي: "مصر دولة تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك، ولديها تاريخ ممتد وتقاليد برلمانية راسخة وعريقة".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر البرلمان الدنماركى بقصر كريستيانسبورج، حيث يلتقى رئيس البرلمان الدنماركى.

وشارك الرئيس السيسى، مساء الجمعة، في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.







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