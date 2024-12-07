اليوم السابع
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الحكومة العراقية: 2000 جندى من الجيش السورى دخلوا العراق

السبت، 07 ديسمبر 2024 05:24 م
الحكومة العراقية: 2000 جندى من الجيش السورى دخلوا العراق الجيش السورى
محمد جمال

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قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن ألفى جندى نظامى من الجيش السورى دخلوا الأراضى العراقية بمعداتهم الكاملة، مضيفا أنهم "بضيافة القوات العراقية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وقال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين إن أى هجوم على الجانب العراقي سنواجهه بقوة وحماية حدودنا مسؤوليتنا.

وأكد حسين خطورة تطورات الأوضاع في سوريا وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة، مشيرا إلى أن بغداد مهتمة بحماية حدودها وسلامة أراضيها ومنع دفع العراق لأن يكون جزءا من هذا الصراع.







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