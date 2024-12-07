الحبس شهرين لـ كروان مشاكل بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس التيك توكر "كروان مشاكل" شهرين، وذلك على خلفية اتهامه بنشر شائعات وأخبار كاذبة.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، برفض الاستشكال المقدم من التيك توكر "كروان مشاكل"، وذلك على خلفية اتهامه بتهديد أحد الأشخاص بالخطف، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر.

وكانت محكمة جنح حدائق القبة قضت فى وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر على "كروان مشاكل"، وذلك بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده الخصم فى الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.

وكانت قضت محكمة جنح حدائق القبة فى وقت سابق، برفض المعارضة المقدمة من "التيك توكر" كروان مشاكل وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

