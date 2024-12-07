الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة

أ ش أ

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، عن 18 فلسطينيا من قطاع غزة كانت قد اعتقلتهم فى 27 أكتوبر 2023 خلال عمليات الاجتياح البرى للقطاع.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أنه تم نقل الأسرى المحررين الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبى فى خان يونس جنوب قطاع غزة.. وأفاد شهود عيان بأن أحد الأسرى المحررين مصاب فى ساقه اليسرى.



ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـ"ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال".



ومنذ أن بدأ الاجتياح البرى للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال وعاملون فى الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لايزال مصير الآخرين مجهولا.