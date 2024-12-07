الإمارات وتنزانيا تعززان التعاون الثنائى

وكالات

‎عقدت الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، في أبوظبى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الجمعة، أن الاجتماع، الذي ترأسته مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية السفيرة لانا زكي نسيبة، ووزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كومبو، شهد استعراض العلاقات الثنائية، وبحث فرص تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وأكدت "نسيبة" الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الإماراتية التنزانية في المجالات كافة، بما في ذلك العلاقات التجارية المزدهرة، والجهود المشتركة لمواجهة تحديات تغير المناخ، واستكشاف فرص جديدة للاستثمارات.

‏‎وفي ختام الاجتماع جدد الجانبان التزامهما بتوطيد التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.