الإسكان: تنفيذ حملات إزالة إشغالات ومخالفات بمدن 6 أكتوبر والسادات و15 مايو

كتب أحمد حسن

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، والسادات، و15 مايو، حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية، وغلق الأنشطة المخالفة، وضبط وصلات المياه الخلسة، بالتعاون مع الشرطة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشددا على ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، وتعزيز مستوى التنظيم الحضري، وتطوير الخدمات بالمدن الجديدة.



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات الإشغالات والإزالات أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات بالطريق العام، وغلق وتشميع ١٥ محلا مخالفا لاشتراطات التراخيص ورصد وإزالة عدة بؤر تستخدم فى فرز القمامة، بعدة مناطق بالحى الأول.

وأضاف: أسفرت الحملات أيضا عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤٢٩ منطقة ٧١ فدان جنوب الأحياء، والقطعة رقم ١٢٢٣، والقطعة رقم ١٠٦١، بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة فورية لتحويل بدروم إلى سكنى وعمل استديوهات بذات القطعة، وذلك بمجاورات مختلفة بالحي الأول، وقطع مرافق عن القطعة رقم ١٠٦٢ بالحى الأول لتحويل النشاط، كما تم التحفظ على عدد ٨ مركبات "توك توك" و٢ تروسيكل فرز.

جدير بالذكر، أن الحملات تمت بقياده المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للتنمية، وبحضور السيد/مصطفى عرندة، المشرف العام على المحور المركزى، بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة للقضاء على العشوائيات، ووصلات المياه الخلسة، وتحسين المظهر الحضاري بمنطقة الأوقاف بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم متابعة أعمال النظافة والصيانة بالمنطقة، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية مستمرة للمواطنين بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تؤكد التزام الجهاز بدوره في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم تنفيذ حملة موسعة بمناطق متفرقة بالمدينة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ عددٍ من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على التخطيط العمراني، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والقوانين، مضيفاً أنه تم تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع بسوق منطقة 120 فدانا، وقرار سحب لمحل بسوق 90 فدانا، وقرار إزالة لنشاط مخالف فوق سطح عمارة رقم 6 مجموعة 1 مجاورة 21، وكذا رفع الإشغالات.