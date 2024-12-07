اعترافات المتهمين بسرقة خزينة شقة بالمقطم.. تفاصيل

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما في المقطم، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية، بارتكابهما الجريمة، وكشفا خلال اعترافاتهما أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما تسللا للشقة، منتهزين غياب المقيمين بها، واستوليا على مشغولات ذهبية، وسلاح ناري، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، من خزينة داخل الشقة.

أضاف المتهمان أنهما اتفقا على تقسيم حصيلة المسروقات بينهما، وأرشدا عنها، وبعرضها على مالكها تعرف عليها، ووجه اتهاما للمتهمين بالسرقة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وبإحالتهما إلى النيابة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد سرقة مشغولات ذهبية، وطبنجة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من خزينة شقة بمنطقة المقطم.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى تورط عاطلين في السرقة، حيث تسللا للشقة، واستوليا على المسروقات، وبإعداد كمين لهما، تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بالسرقة، وأرشدا عن المسروقات، فأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.



