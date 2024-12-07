استجواب سيدة مشتبه بها فى واقعة قتل الطفلة "مكة" بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

يستجوب رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سيدة مشتبهة بها، في قتل الطفلة "مكة"، بقرية سنترين في منشأة القناطر، لبيان حقيقة تورطها في ارتكاب الجريمة من عدمه، وينتظر أفراد أسرة الضحية انتهاء الإجراءات الخاصة بتشريح الجثة، لاستلام الجثمان، وتشييع جنازتها.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة، الخاصة بمحلات ومنشآت قرية وردان في منشأة القناطر، التي شهدت الجريمة، بها عدة إصابات، لكشف هوية المتهم بالتخلص من الجثة.

وذكر شهود عيان، أن الطفلة تغيبت عدة ساعات، بقريتها أتريس، التابعة لمنشأة القناطر، حتى عثر على جثتها ملقاة بأحد شوارع قرية وردان، وأضافوا أن الشبهة تدور حول سيدة كانت تستأجر شقة بعقار مجاور لمسكن الضحية، وتركت الشقة للإقامة بأخرى في وردان.

ومن جانبها، طلبت جهات التحقيق المختصة، تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تم تحديد هويتها، وتبين أنها تدعى "مكة".

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وأفراد أسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.