إبروشية الكنيسة الأسقفية تنظم بازارًا خيريًا بمناسبة عيد الميلاد.. صور

كتب: محمد الأحمدى

نظمت إبروشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بازارًا خيريًا بمناسبة عيد الميلاد، وذلك بساحة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، إذ يهدف البازار إلى جمع التبرعات لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وشارك في البازار مجموعة من المراكز المتخصصة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للكنيسة الأسقفية، من بينها وحدة الصم التي عرضت مشغولات يدوية رائعة صنعها أطفال الصم وضعاف السمع، ومركز سوى الذي يخدم فاقدي البصر، ومركز المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز بولاق للمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية التابعة للخدمة السودانية.

وشمل البازار عرض منتجات مختلفة من الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية والمجوهرات والحلي والملابس، ومنتجات أخري بالإضافة للمأكولات والمشروبات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من العارضين من مختلف الأماكن.

يهدف البازار إلى جمع تبرعات لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وقد لاقى البازار إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين استمتعوا بتشكيلة متنوعة من المنتجات الفريدة من نوعها.



بازارًا خيريًا بمناسبة عيد الميلاد



جانب من البازار