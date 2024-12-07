أزهر كفر الشيخ: فتح باب التقدم لكنترولى الابتدائية والإعدادية ومسابقة نحلة التهجى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية عن فتح باب التقدم لكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2024 /2025م، للفصلين الدراسيين الأول والثاني والدور الثاني، حيث يتم قبول طلبات التقديم بإدارة الامتحانات بالمنطقة، حتى يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري، على أن تكون مستوفاة للبيانات وشروط الالتحاق.

كما عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية لجنة مناظرة الطلاب المتقدمين للالتحاق بنظام الدمج بمعاهد المنطقة، وعددهم 40 طالبا وطالبة، بمحتلف المراحل التعليمية، من حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، ومن بينهم أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية والحركية والتوحد، برئاسة وحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبعضوية كل من حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي، والسيد الزلوع، مدير التعليم الإعدادي والثانوي بالمنطقة.

وتناول اللقاء الرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الملتحقين ببرنامج الدمج التعليمي بمعاهد المنطقة وكيفية التعامل مع الصعوبات التي تواجههم أثناء التعامل مع أطفالهم وطرح طرق للتغلب عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد حسنين صبحي، طبيب التأمين الصحي بالمحافظة، للرد على الاستفسارات الطبية.

كما نظمت المنطقة تصفيات مسابقة "نحلة التهجي" بإدارات كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية بداية انطلقت تصفيات مسابقة المشروع القومي «نحلة التهجي» على مستوى الإدارات التعليمية للطلاب المُصعدين من معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية بكافة مراحلها التعليمية، بحضور ومتابعة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وذلك ضمن البرامج التعليمية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية، للمشاركة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وأوضح رئيس المنطقة أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات أبنائه بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة بينهم، معلنًا فضيلته عن انطلاق تصفيات مسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee) على مستوى إدارات المنطقة في موسمها الثاني للعام الدراسي 2024 /2025م، وذلك في إطار تنفيذ الأهداف التعليمية للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

ومن جانبه، أشار الأستاذ محمد عون، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، أن المسابقة عبارة عن اختبار الطالب في مجموعة من الكلمات الخاصة بمنهجه، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب سابقًا على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent وسيتم تصعيد الطلاب الفائزين من تصفيات الإدارات التعليمية لحضور تصفيات على مستوى المنطقة.

وأكدت الدكتورة لبنى شمس الدين، منسق المبادرة بالمنطقة، بأن اختبارات المسابقة المقامة حالياً على مستوى الإدارات استهلت بالمشاركين من روضات رياض الأطفال والمعاهد الابتدائية، وتستمر حتى نهاية الأسبوع لباقي المراحل، مشيرةً إلى أنه من المقرر انطلاق التصفيات على مستوى المنطقة خلال الفترة من 26 وحتى 30 من يناير 2025م.