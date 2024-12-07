أحمد والي الحاصل على المركز الثاني بمسابقة القرآن بالشرقية: القرآن بركة حياتي

الشرقية - إيمان مهنى

تميز بصوته القوي ، وحسن التلاوة ، فهو يضاهي كبار قراء القرآن الكريم، هو الطالب أحمد أشرف والي الحاصل على المركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن الكريم بمديرية الشباب بالشرقية.

وأكد أحمد أشرف والي ابن 16 عاما ، الطالب بالصف الثاني الثانوي،وبعمر صغير بدأت رحلته مع القرآن الكريم و هو اقل من 6 سنوات، ليتمه كاملا في عمر 13 عاما، ذلك بتشجيع من والدية الذي حرص على تحفيظه القرآن، ليكون نور و بركة في حياته، لذلك حفظة على يد مشايخ لديهم الإجازة في التحفيظ .

وأشار إلى أن حفظ القرآن الكريم، والمداومة على قراءة اليومية، كانت سر تفوقه الدراسي، فهو دائما من الطلاب المتميزين والمتفوقين دراسيا، وأوضح أنه نشأ في أسرة تحب القرآن الكريم وحفظه، حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا، وكذلك أشقائه.

وعن مسابقة الشباب والرياضية، أكد أنه بعد حصوله على مركز الأول عن مركز ديرب نجم، تأهل لتصفية مع أقرانه من المراكز الأخرى، أمام اللجنة المشكلة على مستوى المحافظة، التي اختبرته في الحفظ و الصوت هو و المشاركين، و تفوق عليهم، ليحصل على مركز الثاني بعد منافسة قوية مع الأول.

وتابعا سبق و شارك في العديد من المسابقات وحصل على مركز الأول وتم تكريمه عدة مرات، ولفت إلي أن أهالي قريته صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم، دائما يشجعوه ويثنون على حلاوة و قوة صوته، لذلك يطلبون منه التلاوة في المناسبات الدينية و الإجتماعية، وكذلك العزاء.