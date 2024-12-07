أجواء باردة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس غدا فى القاهرة والمحافظات

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 14 العظمى 23.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 21.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 18.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 28.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 28.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 28.