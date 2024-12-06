وزارة الصحة: الشبكة الوطنية للطوارئ توفر أسرع خدمة للمواطنين

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على ربط جميع أقسام الطواريء وتربط الإسعاف والرعاية الحرجة، وتغطي كل أنحاء الجمهورية لرفع درجة الاستعداد في كل أقسام الطواريء بكل المحافظات لحظيا لتوفير أسرع خدمة للمصابين في الحوادث.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تم تجهيز (30) مركز سيطرة متنقل للعمل مع المسئولين الميدانيين للعمل أثناء الطوارئ والأحداث الهامة كما تم إنشاء وتطوير (21) غرفة بالأقاليم ومديريات الصحة بالمحافظات.

واتكملت: جارى متابعة إنشاء الشبكة الوطنية لمنظومة متكاملة لمراكز السيطرة بالوزارات والمحافظات والأقاليم كما تم تطوير وإنشاء (27) مركز سيطرة و (7) مراكز أقليمية ومركز رئيسى للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.