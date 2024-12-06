وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 25 مسجدًا جديدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة، 5 من جمادى الآخرة 1446 هجرية، الموافق 6 من ديسمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثلاثة مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 467 مسجدًا، من بينها 349 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و 118 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 11548 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و 109 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففى محافظة بنى سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد طيبة الكائن بقرية سنور، شرق النيل بندر بنى سويف، والمسجد الكبير الكائن بقرية هليه، مركز ببا؛ ومسجد عزبة فيصل الكائن بقرية إهناسيا الخضراء، مركز بنى سويف؛ وصيانة المسجد الكبير الكائن بقرية منشأة أبو مليح، مركز سمسطا.

وفى البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة العساكرة، قرية صفط الحرية، مركز إيتاى البارود؛ ومسجد الحلفاية بقرية جبارس تبع النبيرة، مركز إيتاى البارود؛ ومسجد القراجى بقرية البسلقون، مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة أبو حجاب بقرية الحاجر، مركز كفر الدوار؛ ومسجد عباد الرحمن بجوار المقابر، مركز وادى النطرون؛ ومسجد محمد كريم بقرية الدروية البحرية، مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد الجمعية بقرية الحماد الشرقى، مركز رشيد.

وفى الإسماعيلية، تم إحلال وتجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب، مركز ومدينة أبو صوير.

وفى الإسكندرية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بطريق الجلاء، العامرية 2.

وفى الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الجديد بكفر عطية، مركز قطور.

وفى المنيا، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن الحاج أمين بقرية صفط الشرقية، مركز المنيا؛ ومسجد خميس بقرية الصليبة، مركز سمالوط؛ ومسجد خالد بن الوليد بعزبة خليل عبد، قرية ههيا، مركز المنيا.

وفى أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الجندية بقرية بنى حسين، مركز أسيوط؛ وإنشاء مسجد الحسن، الشيخ نجيب، مركز القوصية.

وفى الفيوم، تم إنشاء مسجد المصطفى بقرية المقاتلة، مركز طامية.

وفى الشرقية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد بنى قريش بقرية العزازى، مركز فاقوس؛ ومسجد الزغايبة، الصالحية القديمة بمركز فاقوس؛ ومسجد بركات الرمالى بمركز الحسينية؛ وإنشاء مسجد الواحد الأحد بالمجاورة 26، العاشر من رمضان.

وفى قنا، تمت صيانة مسجد التحرير، بندر دشنا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.