وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدى اليوم فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تعلن مديرية الشئون الصحية بدمياط عن تواجد وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر وحتى الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 أمام الوحدة الاجتماعية بقرية الوسطاني - مركز كفر سعد .

تقدم الوحدة خدمات الكشف المبكر عن الإصابة بأورام الثدي للسيدات من عمر 18 عام بالإضافة لخدمات الأشعة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء أيام الجمعة والسبت ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء يوم الأحد.

يأتى ذلك تحت رعاية وتوجيهات د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ود. محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات بالمديرية.