واشنطن بوست: محكمة استئناف واشنطن تؤيد حظر تطبيق تيك توك على مستوى البلاد

محمد جمال

قالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة إن محكمة الاستئناف فى واشنطن أيدت حظر تطبيق تيك توك على مستوى البلاد.

يذكر أن، ذكرت صحيفة واشنطن بوست فى تقرير لها أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيحاول منع حظر تطبيق تيك توك فى الولايات المتحدة، وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب الناخبين بأنه سيحافظ على تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير إذا تم انتخابه.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يحاول ترامب وقف الحظر الأمريكى المحتمل على TikTok العام المقبل، بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بإنقاذ تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير إذا فاز، وفقًا لأشخاص مطلعين على آرائه بشأن هذه المسألة.

ويواجه تطبيق مشاركة الفيديو موعدًا نهائيًا فى يناير للعثور على مالك جديد غير مقيم فى الصين أو فقدان الوصول إلى المستخدمين الأمريكيين، بموجب قانون تم تمريره فى أبريل بدعم من الحزبين، وقالت كيليان كونواي، التى أدارت الحملة الرئاسية الأولى لترامب، وخدمت فى البيت الأبيض ولا تزال قريبة منه وتدافع الآن أيضًا عن TikTok، "إنه يقدر اتساع ومدى TikTok، والذى استخدمه ببراعة جنبًا إلى جنب مع البث الصوتى والوسائط الجديدة للفوز"، "هناك العديد من الطرق لمحاسبة الصين خارج تنفير 180 مليون مستخدم أمريكى كل شهر، "لقد أدرك ترامب فى وقت مبكر أن الديمقراطيين هم حزب الحظر - السيارات التى تعمل بالغاز، والسجائر المنثولية، والسجائر الإلكترونية، والقش البلاستيكي، وتيك توك - والسماح لهم بامتلاك هذه المساحة القاسية والمعادية للاختيار الشخصي".

لم يعلن الرئيس المنتخب بعد عن قرار بشأن ما إذا كان سيستمر، أو كيف، لكن بعض المستشارين يتوقعون منه التدخل نيابة عن تيك توك إذا لزم الأمر - بما فى ذلك كونواى وثلاثة آخرين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة. وعد ترامب خلال الحملة بحماية التطبيق على الرغم من أنه وقع أيضًا على أمر تنفيذى فى ولايته الأولى كان من شأنه أن يحظره فعليًا: "سأنقذ تيك توك"، قال فى أحد مقاطع الفيديو الأولى له على التطبيق فى يونيو.