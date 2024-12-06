هنعلمك إزاى تقرأ هيروغليفى فى دقايق.. جولة داخل معبد هيبس بالوادى الجديد "فيديو"

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا عن أهم النصوص الهيروغليفية المسجلة على جدران مع هيبس أهم موقع أثرى بمحافظة الوادي الجديد.

وشرح محمد حسن جابر الباحث الأثرى والمحاضر ومدرب اللغة المصرية القديمة، مجموعة فريدة من المناظر واللوحات المنقوشة التى لم تتكرر فى أغلب المعابد من بينها الملك يقدم القرابين والعطايا للألهة والمعبودات على رأسها ثالوث طيبة المقدس وثالوث منف والتاسوع المقدس وثامون الأشمونين والمعبودات المحلية والخارجية مثل (عشتارت).

وأضاف جابر، أن اشهر لوحة بالمعبد توجد على الحائط الشمالى للبوابة الرومانية والتى تعرف بلوحة نص الإمبراطور جالبا عام 69 م وهوعبارة عن نص مكتوب بالغة اليونانية القديمة يرجع لعصر الإمبراطور الرومانى (جلبا) ويمثل عدد من التشريعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبعض الإصلاحات الإدارية وكذلك فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها.

وأكد جابر، أن البوابة البطلمية على نقش بالحائط الجنوبى يمثل الملك يقدم القرابين لثالوث طيبة (أمون وموت وخنسو) وكذلك (أتوم وشو وتفنوت).

وعلى جدران البوابة الفارسية توجد العديد من الزخارف والنقوش ذات الألوان الزاهية، وأهمها المنظر المنقوش على الحائط الجنوبى ويمثل الملك داريوس يقدم الماعت رمز العدالة إلى ألهمة (أمون وموت) وأمامهم مائدة القرابين موضوع عليها البخور وأجود الأطعمة.