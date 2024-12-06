نشاط مجلس الوزراء فى أسبوع.. جولات لمتابعة المشروعات القومية

كتبت هند مختار

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، بمجموعة من الأنشطة للوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الصحة، ومتابعة أداء المنظومة الصحية، لضمان توفير رعاية طبية لائقة بالمواطنين، في حين أعطى اهتماماً خاصاً بملف الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك ضمن جهود تعزيز دور القطاع الخاص في خطط التنمية، وتحسين مناخ الأعمال، وبما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة وتطلعاتها نحو التنمية المستدامة، وتحويل مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات، كما التقى سيادته بعدد من المسئولين العرب للتباحث حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، والتي تضمنت تفقد أعمال التطوير بمستشفيات "أم المصريين العام" و"أورام دار السلام" والمبنى الجديد بمستشفى "بولاق الدكرور العام"، فضلاً عن تفقد سيادته مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد ومشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر" الذي سيكون المشروع الأضخم في تاريخ وزارة الصحة.

كما أشار التقرير إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء موقف توفير الاحتياجات المالية لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وجه سيادته بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها لسداد جزء كبير من المستحقات، في حين أكد ضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يسهم في انتظام توافرها بالمستشفيات.

هذا وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع مسئولي تحالف مصري - فرنسي لعرض مقترح بشأن إدارة وتشغيل المطارات، حيث أكد تطلعه إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس "ADP" واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الوزراء طرح عالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير وحتى مطار سفنكس شمالاً ودهشور جنوباً، مشيراً إلى ما تتضمنه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، ما يستوجب وضعها على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها.

يأتي هذا فيما رصد التقرير متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، للموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، حيث أكد سيادته أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في هذه المحافظات في مختلف المجالات.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء مؤشرات الأداء وملفات العمل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث زاد التمويل المقدم للمشروعات بنسبة نمو 27.5% خلال الفترة من (يناير – أكتوبر) 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وعلى صعيد اللقاءات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع، تطرق التقرير إلى لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية، حيث أشار إلى أن "بي بي" هي شريك استراتيجي لمصر في مجال إنتاج البترول والغاز، وتعمل في السوق المصرية منذ 60 عاماً استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تخطت 30 مليار دولار.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء مع وزير خارجية الكويت، وأكد خلال اللقاء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات سعياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير متابعة الدكتور مصطفى مدبولي الموقف الخاص بتدبير الأقماح، حيث أكد سيادته حرص الدولة على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية.

هذا وقد سلط التقرير الضوء على متابعة رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، حيث قامت وزارة البيئة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال عام 2023، في حين يتم العمل خلال العام الجاري على زراعة 1.5 مليون شجرة، فيما قامت وزارة التنمية المحلية بزراعة 7.7 مليون شجرة في عام 2023، بينما يشهد العام الجاري زراعة 3 ملايين شجرة يتم الانتهاء منها في مايو 2025، كما تم زراعة 853.6 ألف شجرة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2023/2024، ومن المستهدف زراعة مليون شجرة خلال عام 2024/2025.

وذكر التقرير أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع شركة "نيسان مصر" عقد استثمار بشأن تصنيع طراز ثالث بمصنعها في مصر وتوسيع أنشطتها التصنيعية بالسوق المحلية، علماً بأن الشركة تضخ استثمارات جديدة بهذا المشروع بقيمة 45 مليون دولار، وتستثمر مليوني دولار إضافيين لزيادة القدرة الإنتاجية لموديلاتها الثلاثة لتتخطى 30 ألف سيارة سنوياً بدءاً من عام 2025.

كما ركز التقرير على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات تنفيذ أعمال محطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر، حيث أكد سيادته أن هناك حرصاً كبيراً من السيد رئيس الجمهورية على متابعة المشروع وخطوات تنفيذه أولاً بأول نظراً لأهميته البالغة، وشدد سيادته أيضاً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء بمصر والسعودية في موعده المحدد.

وأخيراً، أبرز التقرير استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لنائب رئيس الوزراء اللبناني بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار الفترة الأخيرة تواصلًا وتنسيقًا مستمرًا سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو تبادل الزيارات، فيما رحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبنان خلال الفترة المقبلة.