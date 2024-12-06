مساجد شمال سيناء تستقبل قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء

شمال سيناء - محمد حسين

تستقبل مساجد شمال سيناء اليوم الجمعة، قافلة دعوية تضم نخبة من علماء الأزهر والأوقاف وأمناء الفتوى بدار الإفتاء، لإلقاء خطبة الجمعة.

وقال الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، أن القافلة يتجدد وصولها أسبوعيا تأتي فى إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية.

وأشار مرزوق، إلى أن القافلة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال وتقديم الدعم الروحي والمعنوي لأهالي شمال سيناء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع المجتمع.

وأوضح، أن العلماء سيلقون خطبة الجمعة بعدد من المساجد الرئيسية في شمال سيناء، منها: مسجد أم المؤمنين عائشة و أبو العراج ومسجد الزهراء ومسجد رفح الجديدة ومسجد الحاج عايش ومسجد الشيخ طويلع ومسجد الرحمن ومسجد السطاحي ومسجد أبو معالي والغراء ومسجد الحاج سلام ومسجد النور ومسجد عمر بن العاص ومسجد الرفاعي ومسجد الإمام الشافعي ومسجد خالد بن الوليد ومسجد الوحشي ومسجد آل جرير ومسجد الأزهر ومسجد السلام.

وتؤكد هذه المبادرة على دور المؤسسات الدينية في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار ونشر القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في جميع أنحاء مصر، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص.