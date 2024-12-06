مركز روسى: القضاء على 200 مقاتل فى إدلب وحماة وحلب فى الـ24 ساعة الأخيرة

وكالات

كشف مركز روسى، اليوم الجمعة أنه تم القضاء على 200 مقاتل فى إدلب وحماة وحلب فى الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، أن 370 ألف شخص على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا بسبب المعارك المستمرة فى سوريا، منذ 27 نوفمبر الماضى، عندما بدأت الفصائل المسلحة التقدم والسيطرة على مناطق كانت تحت سلطة نظام دمشق.

وأكد دوجاريك أن 100 ألف من النازحين غادروا منازلهم أكثر من مرة، منذ تصاعد الأعمال القتالية، وكان إحصاء سابق لمنظمة الأمم المتحدة كان قد قدر أن عدد النازحين فى سوريا بسبب المعارك، بنحو 280 ألفاً.