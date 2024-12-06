محافظ البحيرة: تنظيم معرض دمياط للأثاث لتخفيف الأعباء على الشباب

البحيرة – ناصر جودة

يواصل معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"، المقام بنادي ألعاب دمنهور، استقبال الزوار وسط إقبال متزايد من المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ان تنظيم معرض دمياط للاثاث، يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج.



وأشادت محافظ البحيرة بجودة المعروضات المقدمة وبالتزام الشركات العارضة بتطبيق نسب الخصم المعلن عنها، مما يساهم في دعم الصناعات الوطنية وتوفير منتجات محلية عالية الجودة بأسعار تنافسية، خاصة للشباب المقبلين على الزواج.

يذكر أن معرض الاثاث بدمياط انطلق المعرض في 24 نوفمبر الماضي بتنظيم مشترك بين الغرفة التجارية بدمياط والغرفة التجارية بالبحيرة ويستمر المعرض حتى 21 ديسمبر الحالى .

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأثاث والديكورات بأسعار مخفضة، مع خصومات تصل إلى 30%، مما يتيح الفرصة للمواطنين لاقتناء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ويستمر العمل بالمعرض يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، مع توفير جميع التسهيلات للزوار.