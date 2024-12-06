محافظة الجيزة: كامل الوزير والمحافظ يجتمعان مع المستثمرين لحل مشكلات المصانع

كتبت مرام محمد

يلتقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا السبت، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا، وذلك في إطار تنسيق وتضافر الجهود لتهيئة بيئة العمل الملائم للمصانع.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، إلى أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع عجلة الصناعة والاستثمار وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، نظرًا لما تمتلكه المحافظة من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة.

وأكد محافظ الجيزة العمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب واحتياجات المناطق الصناعية بالمحافظة طبقًا للإمكانيات المتاحة بما يساهم في تحويلهم لمناطق نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق تسهم في الدفع بعجلة الاستثمار.

ودعت محافظة الجيزة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء، والذى سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.