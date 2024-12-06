اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لماذا يرتبط شهر كيهك بالسيدة العذراء؟

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 03:00 ص
لماذا يرتبط شهر كيهك بالسيدة العذراء؟ السيدة العذراء - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد، الذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 25 نوفمبر، ويستمر لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير، ينتظر الكثير بدء شهر كيهك أحد طقوس هذا الصوم والذى يمثل استعدادا لاستقبال ميلاد المسيح.

ويرتبط شهر كيهك ارتباطا وثيقا بالسيدة العذراء، كما يعرف بالشهر "المريمي" لاحتواء طقوسه على تكريمات وتطويبات للسيدة العذراء مريم، إذ يجرى مدح السيدة مريم العذراء خلال صلوات التسبحة الكيهكية منتصف الليل طوال الشهر قبل عيد الميلاد لتعظيمها وتمجيدها، لإحياء ذكرى معجزة حمل السيدة العذراء بالسيد المسيح، وتعظيم السيدة مريم العذراء عند الأقباط الأرثوذكس، وقد خصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

ويذكر أن الكنائس الأرثوذكسية تبدء صلوات تسبحة شهر كيهك يوم 9 ديسمبر، وتنتهى بيوم عيد الميلاد 29 كيهك / 7 يناير من كل عام، ويطلق عليها سهرات سبعة وأربعة، وهو اصطلاح حيث يطلق على تسبحة ليالى آحاد كيهك، وسميت كذلك لأنهم يجمعون فى تسبحة آحاد كيهك السبع تذاكيات المختلفة لسبعة أيام الأسبوع، والأربعة هوسات اليومية مع قطعها الكيهكية، وتقال كلها فى ليلة واحدة، والأصل هو توزيعها على أيام الأسبوع، كما كان متبعًا فى القديم، وكما هو متبع الآن فى الأديرة.







شهر كيهك

العذراء

صوم الميلاد

عيد الميلاد المجيد

السيدة العذراء

ميلاد المسيح

سهرة سبعة وأربعة

هوسات كيهك

الكنيسة الارثوذكسية



الموضوعات المتعلقة

ميلاد السيد المسيح.. الأيام الصعبة على السيدة العذراء.. المهد فى مذود أبقار أصبح أقدس كنائس العالم بفلسطين.. 43 يوما من الصيام لاستقبال عيد الميلاد ليلة 6 يناير.. والسمك ممنوع في صيام الدرجة الأولى

الأحد، 01 ديسمبر 2024 09:00 م

اعرف موعد بدء تسبحة كيهك فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:00 م

الأنبا يوأنس يبدأ أولى سهرات تسبحة كيهك بأسيوط الأسبوع المقبل

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:41 م

الأقباط يواصلون صوم الميلاد.. والكاثوليك يبدأون 10 ديسمبر ويحتفلون نهاية الشهر.. الصوم من الدرجة الثانية ومسموح بتناول الأسماك.. واختلافات بين الكنائس فى مدة الصوم وموعده.. والإنجيلية تحتفل فى يناير بدون صيام

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة