لأول مرة بالجامعات.. جامعة مصر للمعلوماتية تجرى انتخابات اتحاد طلابها إلكترونيا

محمد صبحى

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه في سابقة تعد الأولى في تاريخ الجامعات المصرية إجراء انتخابات لاختيار اتحاد الطلبة على مستوى الجامعة عبر التصويت الإلكتروني بالكامل، وأعلنت اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات الطلابية، نتيجة تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024 / 2025.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بأن الانتخابات تمت باستخدام برنامج لنظم المعلومات تم تصميمه من خلال الجامعة لتمكين جميع طلاب الجامعة من ابداء رأيهم واختيار ممثليهم في اتحاد طلاب الجامعة مع الالتزام بضوابط عملية التصويت المنصوص عليها في لوائح الجامعات المصرية وتحت اشراف لجنة ضمت في عضويتها اثنين من الطلاب، مشيرة إلى أن عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج تمت بشكل الكتروني تماما ودون تدخل أي عنصر بشري، مثلما يجري في ارقى الجامعات الأوروبية والأمريكية.

وقالت فى بيان صادر عن الجامعة ، أن حرص الجامعة على تطبيق هذا النظام الالكتروني في الانتخابات الطلابية يؤكد ايمان الجامعة بالدور المهم للطلاب فهم قلب الجامعة وروحها، وجزء أساسي وجوهري من المؤسسة التعليمية، وأفكارهم ومساهماتهم هي ما يجعل الجامعة مكانًا أفضل للجميع، مشددة على أن هؤلاء الشباب ليسوا فقط قادة الغد، بل إنهم المبدعون وصناع التغيير وأصحاب الرؤى الذين سيشكلون مستقبل مشرق لأمتنا وبلادنا.

واكدت الدكتورة ريم بهجت ضرورة اهتمام الطلاب بتنسيق المهام بين الأنشطة الدراسية المختلفة واهتمامهم بقضايا العمل العام وهو أمر بالغ الأهمية في صقل شخصية الطلاب وبناء مجتمع متكامل،فالتعلم لا يقتصر فقط على قاعات المحاضرات، بل يمتد ليشمل العمل التطوعي والخدمات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وغيرها من الأنشطة التي يتمتع بها الطلاب خلال سنوات دراستهمفمن خلال هذه التجارب، يتم اكتساب مهارات جديدة، مما يعزز من قدراتهم على العمل الجماعي ويعدهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

‎وأشارت الى أن دور الجامعة الأساسى هو تمكين الجيل القادمعبر اكسابهم المهارات والقدرات، وتشجيع روح الإبداع وتوفير كافة السبل لتعزيز مهاراتهم وإمكاناتهم القيادية. ‎

من جهته أشار الدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية وفاعلية الدور الذي تقدمه الجامعة في بناء أجيال مجهزة بالعلوم الحديثة لتصبح فيما بعد حملة مشاعل التنوير المعلوماتي بعد أن يكونوا مشاركين في تحويل الرؤية إلى واقع، وأضاف الدكتور حمد أن رسالة الجامعة لإعداد قادة المستقبل للقطاع التكنولوجي تتحقق بشكل كبير، بفضلالمستوى المرموق والرفيع لما نقدمه من خدمات تعليمية وتفاني أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في العطاء.

وقالت إن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تشكلت من الدكتور نادر عبد الوهاب أحمد منصور رئيسا، وعضوية كل من الدكتور محمد إسماعيل عبد العزيز، و أشرف حسن عبد الرحمن، والمهندس محمد علاء الدين محمد والطالبين رنا وائل إبراهيم يوسف، وزياد سامح محمد عادل.

وحول نتيجة الانتخابات قال الدكتور أحمد حمد ان الطالب عبد الرحمن خالد صلاح بكلية علوم الحاسب والمعلومات جاء رئيسًا لاتحاد طلاب الجامعة، والطالب فؤاد أحمد فؤاد علي بكلية الهندسة نائبا لرئيس الاتحاد.

اما لجان اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية 2024/ 2025 فتشكلت من:

لجنة الأسر الطلابية: فازت الطالبة زينة خالد صلاح بكلية تكنولوجيا الأعمال بمنصب أمين اللجنة، فيما تم انتخاب الطالبسيف محمد وفيق بكلية علوم الحاسب والمعلومات لمنصب الأمين المساعد للجنة.

اللجنة الفنية: فازت الطالبة كنزي طارق حسين بكلية التصميم والفنون الرقمية بمنصب أمين اللجنة، وفازت الطالبة ياسمين محمد محمود الشافعي بكلية التصميم والفنون الرقمية بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الرياضية: فاز بمنصب أمين اللجنة الطالب مراد عماد السيد الشوربجي بكلية الهندسة، وبمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب عبد الله ياسر عبد الحميد محمود حلمي بكلية الهندسة.

اللجنة الثقافية: فاز الطالب ساجد سامر إبراهيم محمد بمنصب أمين اللجنة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، والطالب أحمد محمودمحمد زيتون بكلية الهندسة بمنصب الأمين المساعد.

لجنة الجوالة: فازت الطالبة نور أحمد عبد الوهاب متولي بكلية التصميم والفنون الرقمية منصب أمين اللجنة، والطالب زياد وليد عبد العظيم عبد الجيد بكلية علوم الحاسب والمعلومات بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الاجتماعية والرحلات: فاز بمنصب أمين اللجنة الطالبزياد أحمد فتحي عباس بكلية تكنولوجيا الأعمال، والطالب سيف الدين محمد أحمد نبيل بكلية التصميم والفنون الرقمية بمنصب أمين مساعد اللجنة.

اللجنة العلمية والتكنولوجية: فاز بمنصب أمين اللجنة الطالب عمر محمد السيد وفا حسن بكلية علوم الحاسب والمعلومات،والطالبة نور الهدي هاني أبو الوفا أحمد بكلية علوم الحاسب والمعلومات بمنصب أمين مساعد اللجنة.



طلاب جامعة مصر للمعلوماتية



رئيس الجامعة مع الطلاب