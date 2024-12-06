كرنفال شعبى وفرحة بالأقصر بافتتاح الدورة الـ14 للمهرجان القومى للتحطيب

الأقصر – أحمد مرعى – محمد فؤاد

وسط كرنفال شعبى وحضور جماهيرى كبير من أهالى الأقصر والسياح من حول العالم، شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، فعاليات إفتتاح الدورة الـ14 للمهرجان القومى للتحطيب، حيث افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، والذي يُقام بساحة أبو الحجاج الأقصري، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر حتى الإثنين 9 ديسمبر، بحضور بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والمهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من ضيوف وأهالي الأقصر.

وخلال الافتتاح قال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "اليوم نحتفل بفن هو جزء من تاريخنا وهويتنا المصرية الأصيلة، فن نقشه أجدادنا من آلاف السنين على جدران معابدهم، والتي نقف اليوم على بُعد خطوات أمام أحد أعظمها وأعرقها، والذي يُمثل دليلًا وشاهدًا على روعة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر العصور، فإن التحطيب فن يُعبر عن الأصالة، وهو تراث يمثل جزءًا من حضارتنا التي نفخر بها أمام العالم، ومهرجان التحطيب هو خير دليل على تفرد هذا التراث الغني والمتنوع، والذي نفخر به كذلك كونه تراثًا عالميًا مسجلًا على قوائم اليونسكو لصون التراث".

وأشاد وزير الثقافة بعرض التحطيب ومهارة لاعبيه، الذين استطاعوا تجسيد هذا الفن في لوحة جمالية عصرية تمزج بين الماضي والحاضر، بما يرسخ قيمة وأهمية صون هذا الموروث الثقافي المتفرد، ووجه الوزير الشكر، للقائمين على تنظيم تنظيم المهرجان من فنانين، وشباب، وأهل الأقصر جميعًا، الذين دائمًا ما يؤكدون أنهم أصحاب حضارة وكرم، كما وجه الشكر إلى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه لجميع أنشطة وزارة الثقافة بالأقصر، كما دعا الجميع للمشاركة الجادة في الحفاظ على قيمنا التراثية، ليكونوا جزءًا من رحلة استدامة هذا التراث لجيل جديد يحمل رايات الإبداع.

ومن الجدير بالذكر أن التحطيب أو "لعبة الرجال" لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.



إفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



إفتتاح-جماهيري-بديع-بحضور-سياح-العالم-للدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



التكريمات-فى-إفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



السياح-والأهالى-بإفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



المبارزات-فى-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



المتحف-اليونانى-الرومانى-بالاسكندرية



المزمار-بإفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



الوزير-مع-طفلة-خلال-تكريم-اسم-والدها-الراحل-بالمهرجان



الوزير-ونائب-المحافظ-بإفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



الوزير-يتفقد-معرض-فنى-خلال-فعاليات-المهرجان



الوزير-يكرم-القائمين-على-نجاح-مهرجان-التحطيب



جانب-من-عروض-التحطيب-فى-فعاليات-الافتتاح-للمهرجان



حضور-إفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



حضور-جماهيرى-فى-إفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب



حضور-كبير-بإفتتاح-الدورة-الـ14-للمهرجان-القومى-للتحطيب