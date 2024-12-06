غلق محور 26 يوليو لاستكمال أعمال المونوريل.. تعرف على التحويلات المرورية

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور، مجموعة من الطرق البديلة بسبب غلق كلي لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر تحديداً المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائرى "القوس الغربي" وبين محور أحمد عرابي الجديد لمدة 7 شهور، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق منعا للزحام المرورى.

وستكون تلك التحويلات بالتنسيق بين الإدارة العامة المرور الجيزة مع الشركة المنفذة وتشمل الطرق البديلة وهى:

- حركة المركبات القادمة من مدينة 6 اكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان وكوبرى ١٥ مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابى الجديد إتجاه شارع أحمد عرابي ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابي وصولاً الى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى ۱۵ مايو اتجاه محافظة القاهرة .

- حركة المركبات القادمة من مدينة 6 اكتوبر وترغب بأستكمال السير اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً إتجاه محور المهندس شريف أسماعيل ثم إستكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل إتجاه مطلع الطريق الدائري إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية .

وتجرى تلك الأعمال في ضوء قيام الهيئة القومية للانفاق بأستلام المرحلة الأولى لموقع أعمال محطة مونوريل (محطة (11) ضمن مشروع المونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر ) بنطاق محافظة الجيزة وذلك لتسليم الموقع الى الشركة المسند اليها الاعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع المونوريل حيث ان الأمر يستلزم اجراء غلق كلي لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان تحديداً المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائرى "القوس الغربي" وبين محور أحمد عرابي الجديد وذلك بداية من السـ 12 ساعة صباح اليوم الجمعة ولمدة 7 شهور على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .



