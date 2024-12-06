غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق حى غرب المنصورة 4 ساعات لربط خطوط المياه

الدقهلية - شريف الديب

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدا السبت من الساعة 9.00 صباحاً حتى 1.00 ظهرا ولمدة 4 ساعات تقريباً بمنطقة منشية المصطفي.

وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال ربط خط المياه الجديد علي خط المياه القائم بمنشية المصطفي - حي غرب المنصورة.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع، وقد وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصوره بمتابعة اعمال الربط لضمان سرعة عودة الخدمة للمواطنين.



