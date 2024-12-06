طقس معتدل نهارا غدا بارد ليلا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد السبت 7 ديسمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، أن تتأثر البلاد، بـ شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.