ضعف الجهاز المناعى أبرزها.. وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بـ الالتهاب الرئوي وسبب ضعف الجهاز المناعي هو سوء التغذية أو نقصها لذلك تعتبر التغذية الصحية حائط صد لوقاية طفلك من الأمراض.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الالتهاب الرئوى هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين ويحدث بسبب عوامل معدية مثل:-

- الفيروسات والجراثيم

- الفطريات

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن ينتشر عن طريق الفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه وتعدي الرئتين إذا تم استنشاقها كما يمتشر عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء وكذلك بالدم خصوصا أثناء الولادة وبعدها بقليل

ويمكن الوقاية عن طريق اتباع الآتى:-

- غسل اليدين بانتظام أو استخدام مطهر لليد يحتوي على الكحول.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال النوم الكافي وممارسة الرياضة واتباع نظام أكل صحي.

- الامتناع عن التدخين.