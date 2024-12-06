ضبط 5 مخابز استولت على 1094 جوال دقيق بلدى مدعم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مباحث التموين في كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز بيلا،، ضُبطت خلال 24 ساعة 5 مخابز بلدية مدعمة لتصرفهم في 1094 جوال دقيق مدعم، وعدد من القضايا في مجال المخابز المدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ورصدت الحملة التي قادها المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وضمت في عضويتها محمد عبد القوى، مفتش أول التموين بقسم مباحث التموين، وأشرف الصاوى، مدير إدارة تموين بيلا، وقوة من رجال الشرطة السريين، عدد من المخابز البلدية المدعمة المخالفة بنطاق قري «الحوة - خاطر - البنابوة - الجرايدة» بمركز بيلا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بقرية البنابوة لتصرفه في 1073 جوال دقيق بلدي مدعم، ومخبزين بقرية الحوة لتصرفهما في 12 جوال دقيق بلدي مدعم وإنتاج خبز ناقص في الوزن بمقدار يتراوح ما بين 18 إلى 21 جراما، ومخبز بقرية الحوة لتصرفه في 2 جوال دقيق بلدي مدعم، ومخبز بقرية خاطر لتجميعه 7 جوال دقيق بلدى مدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملة مخبز بقرية الجرايدة لإنتاجه خبز ناقص في الوزن بمقدار 10 جرام، ومخيز لعدم الإعلان على واجهة المخبز، ومخبز لعدم نظافة المخبز، ومخبز لإنتاجه خبز ناقص في الوزن بمقدار 10 جرام، و مخبز لإنتاجه خبز ناقص في الوزن بمقدار 8 جرام، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.