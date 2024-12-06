"صحة دمياط" تطلق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى فى قرى المحافظة

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، انطلاق حملة للكشف المبكر عن أورام الثدى، فى الفترة من 6 حتى 8 ديسمبر الجارى، بقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد.

وتضمن إعلان مديرية الصحة بدمياط، عن وجود وحدة متنقلة لتقديم خدمات الفحص الطبى اللازم وكذلك إجراء الأشعة اللازمة بالمجان.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم توفير وحدة متنقلة لتقديم الفحص اللازم مجانا، لافتا إلى أنه سيتم فحص سيدات القرية من عمر 18 عاما، موضحا أنه تم مد ساعات العمل لتبدأ من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أن قطاع الصحة يشهد تطورا كبيرا فى هذا الشأن، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية التى عملت على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرأة المصرية كان لها دورا بارزا فى تطوير خدمات القطاع بشكل كبير، وكذلك الكشف المبكر عن أورام الثدى مما اعطى فرصة جيدة للتعامل معه مبكرا.

وأوضح " بدران" أن أعمال الفحص اللازم عن أورام الثدى الجارية حاليا مستمرة على مدار ثلاث أيام تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل، من أجل ضمان فحص أكبر عدد من السيدات داخل القرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع أية حالات يتم اكتشافها فورا وفق البروتوكول المعمول به فى هذا الشأن.