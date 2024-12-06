شاهد لعبة العصاية الصعيدى فى ساحة أبو الحجاج بالمهرجان القومى للتحطيب بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى، لفعاليات حلقات التحطيب ليلاً في الدورة 14 للمهرجان القومى للتحطيب بالأقصر، والذي تم افتتاحه مساء امس الخميس، بحضور جماهيرى كبير بقلب الساحة.



وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، امس الخميس، والذي يُقام بساحة أبو الحجاج الأقصري، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر حتى الإثنين 9 ديسمبر، بحضور بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والمهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من ضيوف وأهالي الأقصر.



وأشاد وزير الثقافة بعرض التحطيب ومهارة لاعبيه، الذين استطاعوا تجسيد هذا الفن في لوحة جمالية عصرية تمزج بين الماضي والحاضر، بما يرسخ قيمة وأهمية صون هذا الموروث الثقافي المتفرد، ووجه الوزير الشكر، للقائمين على تنظيم تنظيم المهرجان من فنانين، وشباب، وأهل الأقصر جميعًا، الذين دائمًا ما يؤكدون أنهم أصحاب حضارة وكرم، كما وجه الشكر إلى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه لجميع أنشطة وزارة الثقافة بالأقصر، كما دعا الجميع للمشاركة الجادة في الحفاظ على قيمنا التراثية، ليكونوا جزءًا من رحلة استدامة هذا التراث لجيل جديد يحمل رايات الإبداع.



ومن الجدير بالذكر أن التحطيب أو "لعبة الرجال" لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر



المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر