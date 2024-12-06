سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة يفتح أبوابه للمواطنين لليوم الثانى

كتبت - مرام محمد

واصل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، والذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى، اليوم الجمعة، عمله، إذ طرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

ويقام سوق اليوم الواحد فى حى إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغانى - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة السوق، للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كأهل المواطنين.



تواجد المواطنين فى سوق اليوم الواحد



المواطنون فى سوق اليوم الواحد



توافد المواطنين على السوق