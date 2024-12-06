ساعته وتاريخه.. ما هو مرض متلازمة السمك العفن المصابة به صديقة البطلة

كتبت مروة محمود الياس

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه الشيقة من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها فى أجواء درامية مثيرة.

سلطت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى تعرض بعنوان "تلصص"، عبر فضائية DMC يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءً، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

بطلة الحلقة الأولى الفنانة مايان السيد، تظهر كشخصية تتعرض لابتزاز ومضايقات من شاب مهووس بها، ليقتلها فى النهاية، وصديقتها فى الجامعة تعانى مرضا يسمى "متلازمة السمك العفن"، تلك المتلازمة المرضية النادرة يطلق عليها علميا مسمى ثريميثيلامينوريا، وهو حالة من الاضطراب الآيضى الحاد، أسباب الإصابة بها غالبا ما تكون جينية وراثية ولا علاقة لها بعوامل أو مسببات اخرى، يمكن التعامل مع أعراضها ببعض الإجراءات والنصائح، ولكن لا يمكن العلاج النهائى منها، هذا ما فسره تقرير مطول نشر فى موقع كليفلاند كلينيك الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض.

أعراض متلازمة رائحة السمك العفن

ذكر التقرير أيضا أن مشكلة هذه المتلازمة تكمن فى أعراضها الحادة، تلك الأعراض المحرجة التى تجعل المصاب بها تنبعث منه رائحة تشبه رائحة السمك العفن أو الفاسد، تلك الرائحة الكريهة تصدر من كل أنحاء جسمه ومن رائحة عرقه وبوله وفمه وأنفه أيضا، مما يعرضه للكثير من المواقف المحرجة على مدار حياته.

غالبا ما يعانى المصاب بهذه المتلازمة من التوتر الحاد والاكتئاب الشديد، وقد تتطور المضاعفات حد الإصابة بالأفكار الانتحارية.

علاج متلازمة رائحة السمك

لا علاج نهائى لتلك المتلازمة، فهذه الحالة الآيضية الجسمانية لا يمكن التخلص منها، ولكن يمكن إدارة الأعراض والتحكم فى أغلبها مثل علاج حاله التوتر الحاد التى تصيب المصابين بها ط، والتى تسبب لهم زيادة فى إفراز العرق، كذلك يتم استخدام مستحضرات معينة للنظافة مثل الصابون والمستحضرات من نوعيات خاصة يصفها الطبيب المختص لمحاولة تقليل أو الحد من هذه الرائحة.

تتم السيطرة على أعراض متلازمة رائحة السمك العفن بمجموعة من الأدوية يلجأ إليها الأطباء وفقا للحالة منها المضادات الحيوية ومضادات البروبايوتك وأيضا مضادات الاكتئاب والقلق تلك التى تتعلق بالأعراض النفسية التى تصيب بعض المصابين بهذه المتلازمة، فضلا عن أدوية الفحم النشط التى تقلل من صدور الرائحة.

وذكر التقرير أيضا مجموعة من الأطعمة يمنع منها المصاب بمتلازمة رائحة السمك العفن منها منتجات الألبان والبيض والكبد والبروتينات والمأكولات البحرية وحليب الابقار، فضلا كذلك عن بعض الماكولات الأخرى مثل البروكلى والقرنبيط والفول السودانى والبازلاء والكرنب والفاصوليا، كما يجب عليهم أيضا تجنب تناول مكملات زيت السمك.