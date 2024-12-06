جامعة قناة السويس تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة بندوة تثقيفية لطلاب مدرسة الصم

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بمدرسة الصم وضعاف السمع تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام الجامعة بدعم حقوق ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، لافتاً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية تمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أشرفت على تنظيم الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الجامعة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأوضحت "دينا أبو المعاطي" أن الهدف الأساسي من هذه الندوات هو تسليط الضوء على القضايا التي تواجه ذوي الهمم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع تعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع تجاههم.

وقدمت الدكتورة دنيا جريش، الأستاذ المساعد بكلية التربية، محاضرة شاملة ركزت على تعديل السلوك للطلاب الصم وضعاف السمع.

تناولت المحاضرة السلوكيات الخاطئة التي يجب أن يتجنبها الطالب الأصم، مثل العنف والتمييز بين الزملاء، وأكدت أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية مثل التعامل الطيب، والاحترام، والابتسامة عند التفاعل مع الآخرين، ليصبح الطالب نموذجاً وقدوة لزملائه.

كما سلطت الندوة الضوء على تعريف ذوي الإعاقة وفئاتهم المختلفة، مع مناقشة أهمية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يُعقد في الثالث من ديسمبر من كل عام.