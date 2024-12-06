جامعة المنيا ضمن تصنيف التايمز (THE) للجامعات العربية للعام 2024

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا إدراج جامعة المنيا فى تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالى Times Higher Education فى نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024 وذلك ضمن 42 جامعة مصريه فى التصنيف الذى شمل تقييم 238 مؤسسة فى 16 دولة عربية للعام الحالى.

واوضح الدكتور فرحات أن تقرير مؤسسة التايمز للتعليم العالى أشاد بالتحسن المستمر فى جودة التعليم العالى من خلال تحسين البحث العلمى وتعزيز التدويل والشراكات الدولية منوهًا بتنوع الجامعات المصرية واستمرارها فى عملية التطوير.



وقال رئيس جامعة المنيا أن مؤسسة التايمز للتعليم العالى (Times Higher Education) أطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات وتعتمد فى تقييم الجامعات العربية على نفس محاور التصنيف العالمى، وهى 5 محاور رئيسية تشمل: محور البحث العلمى ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعى المساهمة فى المجتمع المحلى والإقليمى، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق فى الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية، وقد شمل التقييم بالتصنيف لهذا العام 238 مؤسسة من 16 دولة عربية.

وضمت قائمة الجامعات المصريه المُدرجة بالتصنيف جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة الأزهر.

كما ضم التصنيف جامعة المنيا وجامعة أسوان، وجامعة المستقبل، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة الفيوم.

وأظهرت النتائج كذلك إدراج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة بنى سويف، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بنها وجامعة كفر الشيخ.

وتم إدراج جامعة دمياط، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة المنوفية، وجامعة الوادى الجديد، وجامعة النيل، وجامعة بورسعيد، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة سوهاج، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة مدينة السادات، وجامعة دمنهور، وجامعة السويس،وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأظهرت النتائج كذلك إدراج جامعة بدر، وجامعة العريش، وجامعة دراية، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة فاروس، وذلك لأول مرة بالتصنيف



يشار إلى أن الاستراتيجية التى تبنتها وزارة التعليم العالى كان لها بالغ الأثر فى تحقيق هذا التقدم الملحوظ، حيث أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالنشر الدولى فى كبريات الدوريات العلمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية، والدعم المادى للباحثين، كما عملت على التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث المشتركة التى تحظى بعدد كبير من الاستشهادات، مما يسهم فى نشرها فى دوريات عالية التأثير.

كما أن المتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية ومدى تقدم الجامعات المصرية فيها تعد مؤشرًا على الخطوات التى اتخذتها الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية.